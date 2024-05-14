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    • АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу над «Астон Виллой» (3:3), дважды пропустив в концовке

    АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу над «Астон Виллой» (3:3), дважды пропустив в концовке

    «Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 37-м туре чемпионата Англии.

    Команда Юргена Клоппа вела в счете большую часть матча, но упустила победу, дважды пропустив от Джона Дурана на 85-й и 88-й минутах.

    «Ливерпуль» остался на третьем месте в таблице АПЛ и финиширует на нем вне зависимости от результатов.

    «Вилла», потеряв очки, оставила шансы «Тоттенхэму» вытеснить их из топ-4 Премьер-лиги.

    Англия. АПЛ. 37-й тур

    Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Мартинес (в свои ворота), 2; 1:1 – Тилеманс, 12; 1:2 – Гакпо, 23; 1:3 – Куанса, 48; 2:3 – Дуран, 85; 3:3 – Дуран, 88.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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