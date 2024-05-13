Иско застраховал отмену медового месяца на случай вызова в сборную Испании на Евро-2024

Полузащитник «Бетиса» Иско рассчитывает на возвращение в сборную Испании.
На случай включения в заявку национальной команды 32-летний футболист застраховал свой медовый месяц.
«Отпуск в июне? У меня медовый месяц. Не знаю, посмотрим. Нужно быть готовым ко всему.
Мы оформили страховку отмены поездки на случай, если меня вызовут в сборную», – рассказал Иско.
- Хавбека не было в сборной Испании с 2019 года.
- В этом сезоне Иско забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах Примеры.
- Соперники испанцев по групповому этапу Евро-2024 – Хорватия, Италия, Албания.