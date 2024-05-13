Иско застраховал отмену медового месяца на случай вызова в сборную Испании на Евро-2024

Полузащитник «Бетиса» Иско рассчитывает на возвращение в сборную Испании.

На случай включения в заявку национальной команды 32-летний футболист застраховал свой медовый месяц.

«Отпуск в июне? У меня медовый месяц. Не знаю, посмотрим. Нужно быть готовым ко всему.

Мы оформили страховку отмены поездки на случай, если меня вызовут в сборную», – рассказал Иско.