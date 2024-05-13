Мамаев – о «Химках»: «Жаль, что я провел за них эти полтайма»

Павел Мамаев сожалеет, что ему удалось дебютировать за «Химки».

– А почему в «Химках» вы почти не играли?

– «Химки» – вообще тяжeлая тема. Не могу сказать, что перейти туда было глупым решением, но точно – плохим.

Люди, с которыми я там столкнулся… Всe как-то было непорядочно, нечестно – много лжи. Всe, что я больше всего ненавижу. Было, прошло, закончилось – и слава богу.

– Что именно было не так?

– Не знаю, как с остальными, но ко мне отнеслись непорядочно с точки зрения наших договорeнностей.

– Обещали одно, а на деле было другое?

– Да неважно. Но мне даже жаль, что я провeл за них эти полтайма. Лучше бы я перешeл и не сыграл ни одной игры, чтобы не было отметки, что за них выходил на поле.