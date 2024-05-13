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    • Мамаев – о «Химках»: «Жаль, что я провел за них эти полтайма»

    Мамаев – о «Химках»: «Жаль, что я провел за них эти полтайма»

    Павел Мамаев сожалеет, что ему удалось дебютировать за «Химки».

    – А почему в «Химках» вы почти не играли?

    «Химки» – вообще тяжeлая тема. Не могу сказать, что перейти туда было глупым решением, но точно – плохим.

    Люди, с которыми я там столкнулся… Всe как-то было непорядочно, нечестно – много лжи. Всe, что я больше всего ненавижу. Было, прошло, закончилось – и слава богу.

    – Что именно было не так?

    – Не знаю, как с остальными, но ко мне отнеслись непорядочно с точки зрения наших договорeнностей.

    – Обещали одно, а на деле было другое?

    – Да неважно. Но мне даже жаль, что я провeл за них эти полтайма. Лучше бы я перешeл и не сыграл ни одной игры, чтобы не было отметки, что за них выходил на поле.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.05.2024 19:00
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