Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Астон Вилла» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 37 тура английской Премьер-лиги, 13 мая

    «Астон Вилла» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 37 тура английской Премьер-лиги, 13 мая

    В понедельник, 13 мая, «Астон Вилла» дома сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет в 37 туре английской Премьер-лиги и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Астон Вилла»

    Команда занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 67 очков. Коллектив выиграл 20 матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел девять поражений. «Астон Вилла» забила 73 гола и пропустила 53 мяча.

    «Ливерпуль»

    Команда идет на третьем месте с 78 очками. «Ливерпуль» выиграл 23 матча, в девяти встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. «Ливерпуль» забил 81 гол и пропустил 38 мячей.

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль»

    В трех последних очных встречах «Ливерпуль» выиграл два матча, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящем матче «Ливерпуль» наверняка выиграет встречу – поставим на победу мерсисайдцев за 1.70, дополнительно возьмем ТБ 2.5 за 1.37, а также ОЗ да за 1.40.

    Новости по теме
    «Астон Вилла» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+