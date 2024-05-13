В понедельник, 13 мая, «Астон Вилла» дома сыграет с «Ливерпулем». Игра пройдет в 37 туре английской Премьер-лиги и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Астон Вилла»

Команда занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 67 очков. Коллектив выиграл 20 матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел девять поражений. «Астон Вилла» забила 73 гола и пропустила 53 мяча.

«Ливерпуль»

Команда идет на третьем месте с 78 очками. «Ливерпуль» выиграл 23 матча, в девяти встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. «Ливерпуль» забил 81 гол и пропустил 38 мячей.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль»

В трех последних очных встречах «Ливерпуль» выиграл два матча, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящем матче «Ливерпуль» наверняка выиграет встречу – поставим на победу мерсисайдцев за 1.70, дополнительно возьмем ТБ 2.5 за 1.37, а также ОЗ да за 1.40.