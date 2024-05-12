Личка: «До матча с «Балтикой» я не знал о поражении «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка накануне не следил за матчем «Зенита» – соперником москвичей по чемпионской гонке.

«Динамо» накануне обыграло «Балтику» (3:2).

«Зенит» уступил дома ЦСКА (0:1).

«Динамо» в 4 очках от чемпионства.

– Вы говорили команде до игры, как сыграл «Зенит» с ЦСКА, а «Краснодар» со «Спартаком»?

– Я и сам не знал. Только потом уже начальник команды сказал результаты. С игроками в раздевалке мы не говорили об этом.

Да, это потеря очков соперниками может стать для них хорошей мотивацией, но ты сам должен выйти и победить. Нам было тяжело, «Балтика» борется за выживание, никто не готов отдавать тебе очки.