В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Тулуза». Матч пройдет в Париже, начало – в 22:00 (мск).
«ПСЖ»
Команда Луиса Энрике набрала 70 очков и досрочно завоевала титул чемпиона Франции. «ПСЖ» добыл 20 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 76:29.
«Тулуза»
«Тулуза» набрала 40 очков и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Филиппа Монтанье добыли 10 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 39:42.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 19.08.23 «Тулуза» – «ПСЖ» – 1:1;
- 04.02.23 «ПСЖ» – «Тулуза» – 2:1;
- 31.08.22 «Тулуза» – «ПСЖ» – 0:3;
- 25.08.19 «ПСЖ» – «Тулуза» – 4:0;
- 31.03.19 «Тулуза» – «ПСЖ» – 0:1.
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Тулуза»
Команды лишены турнирной мотивации и могут сыграть в свое удовольствие. Но класс «ПСЖ» и желание реабилитироваться за очередную неудачу в Лиге чемпионов возьмут свое. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.98.