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    «ПСЖ» – «Тулуза»: прогноз на матч 33 тура Лиги 1, 12 мая

    В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Тулуза». Матч пройдет в Париже, начало – в 22:00 (мск).

    «ПСЖ»

    Команда Луиса Энрике набрала 70 очков и досрочно завоевала титул чемпиона Франции. «ПСЖ» добыл 20 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 76:29.

    «Тулуза»

    «Тулуза» набрала 40 очков и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Филиппа Монтанье добыли 10 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 39:42.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 19.08.23 «Тулуза» – «ПСЖ» – 1:1;
    • 04.02.23 «ПСЖ» – «Тулуза» – 2:1;
    • 31.08.22 «Тулуза» – «ПСЖ» – 0:3;
    • 25.08.19 «ПСЖ» – «Тулуза» – 4:0;
    • 31.03.19 «Тулуза» – «ПСЖ» – 0:1.

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Тулуза»

    Команды лишены турнирной мотивации и могут сыграть в свое удовольствие. Но класс «ПСЖ» и желание реабилитироваться за очередную неудачу в Лиге чемпионов возьмут свое. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.98.

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    «ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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