В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Тулуза». Матч пройдет в Париже, начало – в 22:00 (мск).

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике набрала 70 очков и досрочно завоевала титул чемпиона Франции. «ПСЖ» добыл 20 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 76:29.

«Тулуза»

«Тулуза» набрала 40 очков и занимает 11-е место в таблице. Подопечные Филиппа Монтанье добыли 10 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 39:42.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Тулуза»

Команды лишены турнирной мотивации и могут сыграть в свое удовольствие. Но класс «ПСЖ» и желание реабилитироваться за очередную неудачу в Лиге чемпионов возьмут свое. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.98.