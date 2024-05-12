В воскресенье, 12 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Сельта». Игра состоится в Мадриде, начало – в 17:15 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне набрала 67 очков и занимает 4-е место в Примере. «Атлетико» добыл 21 победу, 4 раза сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей 63:39.

Отрыв от 5-го места – 6 очков.

«Сельта»

«Сельта» набрала 34 очка и находится на 15-м месте в таблице. Подопечные Клаудио Хиральдеса добыли 8 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 40:52.

Отрыв от зоны вылета – 8 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Атлетико» – «Сельта»

«Атлетико» еще не гарантировал себе место в ЛЧ, а «Сельта» – сохранение прописки. Мотивация есть у обеих команд, но в очных встречах перевес за мадридцами. Прогноз – «П1 + ТБ 1,5» коэффициентом 1.63.