В субботу, 12 мая, воронежский «Факел» дома сыграет с «Уралом». Встреча состоится в 18 туре российской Премьер-лиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Факел»

Воронежцы в 27 играх чемпионата России набрали 28 очков и идут на 15 месте. Команда выиграла шесть встреч, в 10 поединках сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Факел» забил 20 голов и пропустил 29 мячей. Команда идет в зоне прямого вылета из лиги и для выхода с опасных позиций, коллективу нужно набрать минимум один балл.

«Урал» выиграл семь встреч, в семи поединках сыграл вничью и проиграл 13 встреч. Команда забила 27 голов и пропустила 41 поединок. Екатеринбуржцы имеют в своем активе 28 очков, для выхода из зоны стыковых матчей команде нужно набрать минимум один балл.

Прогноз на матч «Факел» – «Урал»

В трех последних очных встречах команд были зафиксированы две ничьи, еще в одной встрече победил «Урал». В предстоящей встрече можно ожидать скромный счет, возможно обойдется и без забитых голов, поставим на ТМ 2.5 за 1.48.