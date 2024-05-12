Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Факел» – «Урал»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 12 мая

    «Факел» – «Урал»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 12 мая

    В субботу, 12 мая, воронежский «Факел» дома сыграет с «Уралом». Встреча состоится в 18 туре российской Премьер-лиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Факел»

    Воронежцы в 27 играх чемпионата России набрали 28 очков и идут на 15 месте. Команда выиграла шесть встреч, в 10 поединках сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Факел» забил 20 голов и пропустил 29 мячей. Команда идет в зоне прямого вылета из лиги и для выхода с опасных позиций, коллективу нужно набрать минимум один балл.

    «Урал»

    «Урал» выиграл семь встреч, в семи поединках сыграл вничью и проиграл 13 встреч. Команда забила 27 голов и пропустила 41 поединок. Екатеринбуржцы имеют в своем активе 28 очков, для выхода из зоны стыковых матчей команде нужно набрать минимум один балл.

    Прогноз на матч «Факел» – «Урал»

    В трех последних очных встречах команд были зафиксированы две ничьи, еще в одной встрече победил «Урал». В предстоящей встрече можно ожидать скромный счет, возможно обойдется и без забитых голов, поставим на ТМ 2.5 за 1.48.

    Новости по теме
    «Факел» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+