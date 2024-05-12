В воскресенье, 12 мая, «Аталанта» сыграет с «Ромой» в матче 36 тура итальянской Серии А. Поединок пройдет в Бергамо и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Аталанта»

Бергамаски идут на пятом месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 60 очков. Команда выиграла 18 встреч, в шести поединках сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Аталанта» забила 63 гола и пропустила 38 мячей. Команда идет в зоне Лиги чемпионов, но обгоняет шестую «Рому» по дополнительным показателям.

«Рома»

Римляне идут на шестом месте с 60 очками. Команда выиграла 17 матчей, в девяти встречах сыграла вничью и потерпела девять поражений. Столичный клуб забил 62 гола и пропустил 42 мяча.

Прогноз на матч «Аталанта» – «Рома»

«Аталанта» выиграла две последние очные встречи, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече «Аталанта» фаворит матча, предположим, что подопечные Гасперини возьмут три очка. Наш прогноз – победа «Аталанты» (1.95).