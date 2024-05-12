В воскресенье, 12 мая, тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Поединок пройдет в 32 туре российской Первой лиги и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Акрон»

Тольяттинцы занимают третье место в турнирной таблице. «Акрон» провел 30 матчей, в которых выиграл половину встреч – 15 игр. В восьми поединках коллектив сыграл вничью и потерпел семь поражений. «Акрон» забил 43 гола и пропустил 22 гола – не самые выдающиеся показатели. Команда набрала 53 очка.

Махачкалинское «Динамо» за счет победы над «Химками» в прошлом туре вышло на первое место. Команда имеет в своем активе 58 очков и на балл обгоняет подмосковные «Химки». Махачкалинцы выиграли 17 матчей, по семь раз сыграли вничью и потерпели поражение. Команда забила 34 гола, но при этом пропустила лишь 14 мячей.

Прогноз на матч «Акрон» – «Динамо» Мх

История противостояния команд насчитывает три встречи в которых дважды выиграл «Акрон», еще в одной встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем матче будет забито меньше двух голов – возьмем ТМ 2 за 1.60.