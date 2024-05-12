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    • «Акрон» – «Динамо» Мх: прогноз на матч 32 тура российской Первой лиги, 12 мая

    «Акрон» – «Динамо» Мх: прогноз на матч 32 тура российской Первой лиги, 12 мая

    В воскресенье, 12 мая, тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Поединок пройдет в 32 туре российской Первой лиги и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Акрон»

    Тольяттинцы занимают третье место в турнирной таблице. «Акрон» провел 30 матчей, в которых выиграл половину встреч – 15 игр. В восьми поединках коллектив сыграл вничью и потерпел семь поражений. «Акрон» забил 43 гола и пропустил 22 гола – не самые выдающиеся показатели. Команда набрала 53 очка.

    «Динамо МХ»

    Махачкалинское «Динамо» за счет победы над «Химками» в прошлом туре вышло на первое место. Команда имеет в своем активе 58 очков и на балл обгоняет подмосковные «Химки». Махачкалинцы выиграли 17 матчей, по семь раз сыграли вничью и потерпели поражение. Команда забила 34 гола, но при этом пропустила лишь 14 мячей.

    Прогноз на матч «Акрон» – «Динамо» Мх

    История противостояния команд насчитывает три встречи в которых дважды выиграл «Акрон», еще в одной встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем матче будет забито меньше двух голов – возьмем ТМ 2 за 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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