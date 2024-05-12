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    • «Торпедо» – «Алания»: прогноз на матч 32 тура российской Первой лиги, 12 мая

    «Торпедо» – «Алания»: прогноз на матч 32 тура российской Первой лиги, 12 мая

    В 32 туре Первой лиги московское «Торпедо» на своем поле сыграет с владикавказской «Аланией». Игра пройдет в воскресенье, 12 мая, начнется в 16:00 по московскому времени.

    «Торпедо»

    Москвичи занимают девятое место в турнирное таблице. «Торпедо» имеет в своем активе 39 очков. Команда Олега Кононова выиграла десять матчей, в девяти играх сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Торпедо» забило 28 голов и пропустило 30 мячей.

    «Алания»

    Владикавказцы занимают девятое место в турнирной таблице. Команда выиграла 10 встреч, в 12 матчах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Алания» забила 39 голов и пропустила 42 мяча. В активе «Алании» 42 балла.

    Прогноз на матч «Торпедо» – «Алания»

    В трех последних очных встречах дважды выиграла «Алания», еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Общий итог трех последних очных встреч – 8:2. В предстоящей встрече вряд ли обе команды будут стремиться забить много голов, поэтому логично поставить на тотал меньше 2.5 – 1.68.

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    «Торпедо» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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