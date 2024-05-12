В 32 туре Первой лиги московское «Торпедо» на своем поле сыграет с владикавказской «Аланией». Игра пройдет в воскресенье, 12 мая, начнется в 16:00 по московскому времени.

«Торпедо»

Москвичи занимают девятое место в турнирное таблице. «Торпедо» имеет в своем активе 39 очков. Команда Олега Кононова выиграла десять матчей, в девяти играх сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Торпедо» забило 28 голов и пропустило 30 мячей.

«Алания»

Владикавказцы занимают девятое место в турнирной таблице. Команда выиграла 10 встреч, в 12 матчах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Алания» забила 39 голов и пропустила 42 мяча. В активе «Алании» 42 балла.

Прогноз на матч «Торпедо» – «Алания»

В трех последних очных встречах дважды выиграла «Алания», еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Общий итог трех последних очных встреч – 8:2. В предстоящей встрече вряд ли обе команды будут стремиться забить много голов, поэтому логично поставить на тотал меньше 2.5 – 1.68.