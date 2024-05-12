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    • «Шинник» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 32 тура российской Первой лиги, 12 мая

    «Шинник» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 32 тура российской Первой лиги, 12 мая

    В 32 туре российской Первой лиги «Шинник» в Ярославле сыграет со «СКА-Хабаровском». Поединок пройдет 12 мая, в воскресенье, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Шинник»

    Ярославцы занимают 11 место в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, в восьми поединках сыграла вничью и потерпела 11 поражение. «Шинник» забил 34 гола и пропустил 39 мячей. В активе «Шинника» 41 балл.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане идут на 10 месте в турнирной таблице и имеют в своем активе также 41 очко. «СКА-Хабаровск» выиграл 11 матчей, в восьми встречах и 11 раз проиграл – абсолютично идентичные показатели с ярославцами. Впрочем, подопечные Романа Шаронова забили 34 гола и пропустили 39 мячей.

    Прогноз на матч «Шинник»«СКА-Хабаровск»

    В трех последних матчах команды по разу выиграли друг друга, еще в одной встрече сыграли вничью. В предстоящем поединке вряд ли стоит ждать обилия забитых голов, предположим, что команды ограничатся максимум двумя голами. Наш прогноз – тотал меньше 2.5 (1.62).

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    Источник: «Бомбардир»

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