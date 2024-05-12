В 32 туре российской Первой лиги красноярский «Енисей» дома сыграет с краснодарской «Кубанью». Игру проведут в воскресенье, 12 мая, и начнут в 09:00 по московскому времени.

«Енисей»

Красноярцы идут на шестом месте в турнирной таблице. Команда выиграла 12 матчей, в шести встречах сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Красноярский «Енисей» наколотил 49 голов и пропустил 40 мячей. В активе команды 42 очка, а отставание от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ составляет девять очков.

«Кубань»

Краснодарцы занимают последнее, 18 место. Команда выиграла пять матчей, в восьми встречах сыграла вничью и потерпела 17 поражений. «Кубань» забила 20 голов и пропустила 47 мячей. В активе «Кубани» только 23 балла, краснодарцам для выхода из зоны вылета нужно набрать минимум семь очков.

Прогноз на матч «Енисей» – «Кубань»

В трех последних очных встречах победил «Енисей». В предстоящей встрече «Енисей» фаворит поединка, к тому же красноярцы играют дома. «Кубань» вряд ли наберет очки. Наш прогноз – победа команды Андрея Тихонова (1.50).