Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Наполи» – «Болонья»: прогноз на матч 36 тура Серии А, 11 мая

    В субботу, 11 мая, в 23-м туре итальянской Серии А сыграют «Наполи» и «Болонья». Игра состоится в Неаполе, начало – в 19:00 (мск).

    «Наполи»

    Команда Франческо Кальцоны набрала 51 очко и занимает 8-е место. «Наполи» добыл 13 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 53:44.

    Отставание от зоны Лиги Европы составляет 5 очков.

    «Болонья»

    «Болонья» набрала 64 очка и располагается на 4-м месте в таблице. Подопечные Тиагу Мотты добыли 17 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 49:27.

    Отрыв от «Ромы», занимающей 6-е место (зона вне ЛЧ) – 4 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 24.09.23 «Болонья» – «Наполи» – 0:0;
    • 28.05.23 «Болонья» – «Наполи» – 2:2;
    • 16.10.22 «Наполи» – «Болонья» – 3:2;
    • 17.01.22 «Болонья» – «Наполи» – 0:2;
    • 28.10.21 «Наполи» – «Болонья» – 3:0.

    Прогноз на матч «Наполи» – «Болонья»

    «Болонья» очень близка к попаданию в ЛЧ, а «Наполи» борется за Лигу Европы. Ожидаем равной борьбы с обоюдными шансами, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.77.

    Новости по теме
    «Наполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+