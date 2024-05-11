В субботу, 11 мая, в 23-м туре итальянской Серии А сыграют «Наполи» и «Болонья». Игра состоится в Неаполе, начало – в 19:00 (мск).

«Наполи»

Команда Франческо Кальцоны набрала 51 очко и занимает 8-е место. «Наполи» добыл 13 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 53:44.

Отставание от зоны Лиги Европы составляет 5 очков.

«Болонья»

«Болонья» набрала 64 очка и располагается на 4-м месте в таблице. Подопечные Тиагу Мотты добыли 17 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 49:27.

Отрыв от «Ромы», занимающей 6-е место (зона вне ЛЧ) – 4 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Наполи» – «Болонья»

«Болонья» очень близка к попаданию в ЛЧ, а «Наполи» борется за Лигу Европы. Ожидаем равной борьбы с обоюдными шансами, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.77.