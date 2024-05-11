Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Атлетик» – «Осасуна»: прогноз на матч 35 тура Примеры, 11 мая

    «Атлетик» – «Осасуна»: прогноз на матч 35 тура Примеры, 11 мая

    В субботу, 11 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетик» и «Осасуна». Матч пройдет в Бильбао, начало – в 22:00 (мск).

    «Атлетик»

    Команда Эрнесто Вальверде набрала 61 очко и занимает 5-е место. «Атлетик» добыл 17 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 55:33.

    Отставание басков от лигочемпионского места составляет 6 очков.

    «Осасуна»

    «Осасуна» набрала 39 очков и находится на 13-м месте в таблице. Подопечные Ягобы Аррасате добыли 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 37:51.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 19.08.23 «Осасуна» – «Атлетик» – 0:2;
    • 25.05.23 «Осасуна» – «Атлетик» – 2:0;
    • 09.01.23 «Атлетик» – «Осасуна» – 0:0;
    • 15.05.22 «Атлетик» – «Осасуна» – 2:0;
    • 03.01.22 «Осасуна» – «Атлетик» – 1:3.

    Прогноз на матч «Атлетик» – «Осасуна»

    «Атлетику» жизненно необходимы 3 очка, тогда как «Осасуна» спокойно доигрывает сезон. Ожидаем доминации басков, прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.75.

    Новости по теме
    «Атлетик» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+