В субботу, 11 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетик» и «Осасуна». Матч пройдет в Бильбао, начало – в 22:00 (мск).
«Атлетик»
Команда Эрнесто Вальверде набрала 61 очко и занимает 5-е место. «Атлетик» добыл 17 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 55:33.
Отставание басков от лигочемпионского места составляет 6 очков.
«Осасуна»
«Осасуна» набрала 39 очков и находится на 13-м месте в таблице. Подопечные Ягобы Аррасате добыли 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 37:51.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 19.08.23 «Осасуна» – «Атлетик» – 0:2;
- 25.05.23 «Осасуна» – «Атлетик» – 2:0;
- 09.01.23 «Атлетик» – «Осасуна» – 0:0;
- 15.05.22 «Атлетик» – «Осасуна» – 2:0;
- 03.01.22 «Осасуна» – «Атлетик» – 1:3.
Прогноз на матч «Атлетик» – «Осасуна»
«Атлетику» жизненно необходимы 3 очка, тогда как «Осасуна» спокойно доигрывает сезон. Ожидаем доминации басков, прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.75.