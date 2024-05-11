В субботу, 11 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетик» и «Осасуна». Матч пройдет в Бильбао, начало – в 22:00 (мск).

«Атлетик»

Команда Эрнесто Вальверде набрала 61 очко и занимает 5-е место. «Атлетик» добыл 17 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 55:33.

Отставание басков от лигочемпионского места составляет 6 очков.

«Осасуна»

«Осасуна» набрала 39 очков и находится на 13-м месте в таблице. Подопечные Ягобы Аррасате добыли 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей – 37:51.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Атлетик» – «Осасуна»

«Атлетику» жизненно необходимы 3 очка, тогда как «Осасуна» спокойно доигрывает сезон. Ожидаем доминации басков, прогноз – Ф1 (-1) с коэффициентом 1.75.