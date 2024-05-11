В субботу, 11 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Гранада» и «Реал». Игра состоится в Гранаде, начало – в 19:30 (мск).

«Гранада»

Команда Александера Медины набрала 21 очко и занимает предпоследнее, 19-е, место в Примере. «Гранада» добыла 4 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение, разница мячей – 36:64.

Отставание от спасительного 17-го места – 11 очков, шансы на выживание минимальные.

«Реал»

«Реал» набрал 87 очков и досрочно стал чемпионом Испании. Подопечные Карло Анчелотти добыли 27 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 74:22.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Гранада» – «Реал»

Наверняка после тяжелой битвы в Лиге чемпионов Анчелотти даст отдохнуть основным игрокам, и это даст «Гранаде» шанс. Наш прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.60.