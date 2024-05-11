В субботу, 11 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Гранада» и «Реал». Игра состоится в Гранаде, начало – в 19:30 (мск).
«Гранада»
Команда Александера Медины набрала 21 очко и занимает предпоследнее, 19-е, место в Примере. «Гранада» добыла 4 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение, разница мячей – 36:64.
Отставание от спасительного 17-го места – 11 очков, шансы на выживание минимальные.
«Реал»
«Реал» набрал 87 очков и досрочно стал чемпионом Испании. Подопечные Карло Анчелотти добыли 27 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 74:22.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 02.12.23 «Реал» – «Гранада» – 2:0;
- 06.02.22 «Реал» – «Гранада» – 1:0;
- 21.11.21 «Гранада» – «Реал» – 1:4;
- 13.05.21 «Гранада» – «Реал» – 1:4;
- 23.12.20 «Реал» – «Гранада» – 2:0.
Прогноз на матч «Гранада» – «Реал»
Наверняка после тяжелой битвы в Лиге чемпионов Анчелотти даст отдохнуть основным игрокам, и это даст «Гранаде» шанс. Наш прогноз – Ф1 (+1,5) с коэффициентом 1.60.