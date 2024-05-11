В субботу, 11 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Вильярреал» и «Севилья». Матч пройдет в Вильярреале, начало – в 17:15 (мск).
«Вильярреал»
Команда Марселино набрала 45 очков и занимает 9-е место в Примере. «Вильярреал» добыл 12 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей 56:58.
Отставание от еврокубкового места составляет 7 очков.
«Севилья»
«Севилья» набрала 41 очко и находится на 12-м месте в таблице. Подопечные Кике Санчеса Флореса добыли 10 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 45:46.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 03.12.23 «Севилья» – «Вильярреал» – 1:1;
- 23.04.23 «Севилья» – «Вильярреал» – 2:1;
- 18.09.22 «Вильярреал» – «Севилья» – 1:1;
- 08.05.22 «Вильярреал» – «Севилья» – 1:1;
- 04.12.21 «Севилья» – «Вильярреал» – 1:0.
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Севилья»
Команды зачастую выдают близкие матчи с равными шансами на победу. Ожидаем того же в предстоящем поединке. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.55.