В субботу, 11 мая, в 35-м туре испанской Примеры сыграют «Вильярреал» и «Севилья». Матч пройдет в Вильярреале, начало – в 17:15 (мск).

«Вильярреал»

Команда Марселино набрала 45 очков и занимает 9-е место в Примере. «Вильярреал» добыл 12 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей 56:58.

Отставание от еврокубкового места составляет 7 очков.

«Севилья»

«Севилья» набрала 41 очко и находится на 12-м месте в таблице. Подопечные Кике Санчеса Флореса добыли 10 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 45:46.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Севилья»

Команды зачастую выдают близкие матчи с равными шансами на победу. Ожидаем того же в предстоящем поединке. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.55.