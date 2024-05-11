В субботу, 11 мая, в матче 37 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» дома сыграет с «Бернли». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
«Тоттенхэм»
Команда занимает пятое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 60 очков. «Тоттенхэм» выиграл 18 матчей, в шести встречах сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Лондонцы забили 69 голов и пропустили 58 мячей.
«Бернли»
Команда идет на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице. «Бернли» выиграл пять матчей, в девяти встречах сыграл вничью и потерпел 22 поражения. Коллектив наколотил 22 гола и пропустил 39 мячей. В активе команды Венсана Компани только 24 очка.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Бернли»
В трех последних очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:
- 05.01.24 «Тоттенхэм» – «Бернли» 1:0;
- 02.09.23 «Бернли» – «Тоттенхэм» 2:5;
- 15.05.22 «Тоттенхэм» – «Бернли» 1:0.
Несмотря на неважную форму «Тоттенхэма», а команда проигрывает в четырех матчах кряду, поставим на победу хозяев – 1.38.