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    • «Тоттенхэм» – «Бернли»: прогноз на матч 37 тура английской Премьер-лиги, 11 мая

    «Тоттенхэм» – «Бернли»: прогноз на матч 37 тура английской Премьер-лиги, 11 мая

    В субботу, 11 мая, в матче 37 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» дома сыграет с «Бернли». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Тоттенхэм»

    Команда занимает пятое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 60 очков. «Тоттенхэм» выиграл 18 матчей, в шести встречах сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Лондонцы забили 69 голов и пропустили 58 мячей.

    «Бернли»

    Команда идет на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице. «Бернли» выиграл пять матчей, в девяти встречах сыграл вничью и потерпел 22 поражения. Коллектив наколотил 22 гола и пропустил 39 мячей. В активе команды Венсана Компани только 24 очка.

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Бернли»

    В трех последних очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

    • 05.01.24 «Тоттенхэм» – «Бернли» 1:0;
    • 02.09.23 «Бернли» – «Тоттенхэм» 2:5;
    • 15.05.22 «Тоттенхэм» – «Бернли» 1:0.

    Несмотря на неважную форму «Тоттенхэма», а команда проигрывает в четырех матчах кряду, поставим на победу хозяев – 1.38.

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    Источник: «Бомбардир»

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