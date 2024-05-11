В 37 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» дома сыграет с «Брайтоном». Игра состоится в субботу, 11 мая, начнется в 17:00 по московскому времени.

«Ньюкасл»

Команда занимает шестое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 56 очков. Коллектив наколотил 17 голов, в пяти играх сыграл вничью и потерпел 13 поражений. «Ньюкасл» забил 78 голов и пропустил 56 мячей.

Команда с 47 очками идет на 11 место. «Брайтон» выиграл 12 встреч, в 11 поединках сыграл вничью и проиграл 12 матчей. «Брайтон» забил 53 гола и пропустил 57 мячей.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Брайтон»

Три последние очные встречи команд закончились следующим образом:

В предстоящей встрече вряд ли стоит ожидать победы гостей, поэтому сделаем ставку на успех «Ньюкасла». Наш прогноз – победа команды Эдди Хау (1.61).