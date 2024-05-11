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    • «Балтика» – «Динамо»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 11 мая

    «Балтика» – «Динамо»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 11 мая

    В 28 туре российской Премьер-лиги «Балтика» сыграет с «Динамо». Игра пройдет в субботу, 11 мая, и начнется в 21:30 по мск.

    «Балтика»

    Подопечные Сергея Игнашевича идут на предпоследнем, 15 месте, имеют в активе 26 очков. Команде для выхода из зоны вылета нужно набирать минимум три балла. «Балтика» выиграла семь матчей, в пяти встречах сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 34 мяча.

    «Динамо»

    Подопечные Марцела Лички занимают третье место. Команда набрала 50 очков и выиграла 14 матчей. «Динамо» в восьми матчах сыграло вничью и потерпело пять поражений. Москвичи забили 46 голов и пропустили 35 мячей. Команда на балл отстает от лидирующего «Зенита».

    Прогноз на матч «Балтика» – «Динамо»

    В трех последних очных встречах команды сыграли следующим образом:

    • 23.02.24 «Балтика» – «Динамо» 3:0;
    • 13.08.23 «Динамо» – «Балтика» 2:0;
    • 19.04.22 «Балтика» – «Динамо» (пен) 1:1.

    В предстоящем матче у обеих команд разная мотивация набора трех очков, но игра наверняка получится жаркой. Поставим на ОЗ да за 1.60 и ТБ 2.5 за 1.79.

    Источник: «Бомбардир»

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