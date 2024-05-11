В 28 туре российской Премьер-лиги «Балтика» сыграет с «Динамо». Игра пройдет в субботу, 11 мая, и начнется в 21:30 по мск.
«Балтика»
Подопечные Сергея Игнашевича идут на предпоследнем, 15 месте, имеют в активе 26 очков. Команде для выхода из зоны вылета нужно набирать минимум три балла. «Балтика» выиграла семь матчей, в пяти встречах сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 34 мяча.
«Динамо»
Подопечные Марцела Лички занимают третье место. Команда набрала 50 очков и выиграла 14 матчей. «Динамо» в восьми матчах сыграло вничью и потерпело пять поражений. Москвичи забили 46 голов и пропустили 35 мячей. Команда на балл отстает от лидирующего «Зенита».
Прогноз на матч «Балтика» – «Динамо»
В трех последних очных встречах команды сыграли следующим образом:
- 23.02.24 «Балтика» – «Динамо» 3:0;
- 13.08.23 «Динамо» – «Балтика» 2:0;
- 19.04.22 «Балтика» – «Динамо» (пен) 1:1.
В предстоящем матче у обеих команд разная мотивация набора трех очков, но игра наверняка получится жаркой. Поставим на ОЗ да за 1.60 и ТБ 2.5 за 1.79.