В 28 туре российской Премьер-лиги «Спартак» в Москве примет «Краснодар». Команды сыграют в субботу, 11 мая. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
«Спартак»
Москвичи идут на пятом месте в турнирной таблице. «Спартак» выиграл 12 матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Коллектив Владимира Слишковича забил 37 голов и пропустил 31 мяч. Команда имеет в своем активе 43 очка.
«Краснодар»
«Краснодар» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице. Команда выиграла 14 матчей, в восьми поединках сыграла вничью и потерпела пять поражений. Южане забили 41 гол и пропустили 26 мячей. Команда на балл отстает от лидирующего «Зенита».
Прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
В трех последних очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:
- 01.11.23 «Спартак» – «Краснодар» 2:3;
- 02.09.23 «Краснодар» – «Спартак» 2:0;
- 27.07.23 «Краснодар» – «Спартак» 1:2.
В предстоящем матче, впрочем, логично сделать ставку на ОЗ да за 1.62 – обе команды довольно много забивают, но и пропускают немало.