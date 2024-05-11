Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» – «Краснодар»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 11 мая

    «Спартак» – «Краснодар»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 11 мая

    В 28 туре российской Премьер-лиги «Спартак» в Москве примет «Краснодар». Команды сыграют в субботу, 11 мая. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Спартак»

    Москвичи идут на пятом месте в турнирной таблице. «Спартак» выиграл 12 матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Коллектив Владимира Слишковича забил 37 голов и пропустил 31 мяч. Команда имеет в своем активе 43 очка.

    «Краснодар»

    «Краснодар» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице. Команда выиграла 14 матчей, в восьми поединках сыграла вничью и потерпела пять поражений. Южане забили 41 гол и пропустили 26 мячей. Команда на балл отстает от лидирующего «Зенита».

    Прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»

    В трех последних очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

    В предстоящем матче, впрочем, логично сделать ставку на ОЗ да за 1.62 – обе команды довольно много забивают, но и пропускают немало.

    Новости по теме
    Стало известно, почему Бабич не сыграет с «Краснодаром» 1
    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 11 мая 9
    Ловчев ответил, кто фаворит в матче «Спартак» – «Краснодар» 9
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Январь 59
    1715412342
    "логично сделать ставку на О:З да". Редакция забыла поставить двоеточие. – "обе команды довольно много забивают, но и пропускают немало". Краснодар много забьёт, Спартак немало пропустит. Согласен полность с автором статьи. С автором прогроза согласен. Да будет так.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+