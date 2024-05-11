В 28 туре российской Премьер-лиги «Спартак» в Москве примет «Краснодар». Команды сыграют в субботу, 11 мая. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Спартак»

Москвичи идут на пятом месте в турнирной таблице. «Спартак» выиграл 12 матчей, в семи встречах сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Коллектив Владимира Слишковича забил 37 голов и пропустил 31 мяч. Команда имеет в своем активе 43 очка.

«Краснодар»

«Краснодар» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице. Команда выиграла 14 матчей, в восьми поединках сыграла вничью и потерпела пять поражений. Южане забили 41 гол и пропустили 26 мячей. Команда на балл отстает от лидирующего «Зенита».

Прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»

В трех последних очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

В предстоящем матче, впрочем, логично сделать ставку на ОЗ да за 1.62 – обе команды довольно много забивают, но и пропускают немало.