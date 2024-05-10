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    «Ницца» – «Гавр»: прогноз на матч 33 тура Лиги 1, 10 мая

    В пятницу, 10 мая, «Ницца» сыграет с «Гавром» в матче 33 тура Лиги 1. Встречу начнут в 22:00 по московскому времени.

    «Ницца»

    Команда занимает пятое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 51 очко. «Ницца» выиграла 14 матчей, в девяти поединках сыграла вничью и потерпела восемь поражений. Коллектив забил 36 голов и пропустил 25 мячей. В предыдущем матче «Ницца» обыграла «Страсбур» (3:1).

    «Гавр»

    Команда занимает 15 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 32 очка. «Гавр» выиграл семь матчей, в 11 поединках сыграл вничью и проиграл 14 встреч. «Гавр» забил 33 гола и пропустил 42 мяча. В предыдущем матче «Гавр» обыграл «Страсбур» (3:1).

    Прогноз на матч «Ницца» – «Гавр»

    В последних трех очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на победу «Ниццы» за 1.63.

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    «Ницца» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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