Кержаков рассказал, что делает в Севилье

Российский тренер Александр Кержаков рассказал, что проходит стажировку в испанской «Севилье». 5 мая он был замечен на трибунах во время матча 34-го тура чемпионата Испании, в котором его бывшая команда принимала «Гранаду».

«Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе.

Посещение матчей с «Гранадой» и «Вильрреалом» – часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком еще со времен, когда играл в «Севилье». Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером.

Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в «Севилье», есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с «Вильярреалом», то есть недельный микроцикл.

Я с приятными впечатлениями приехал в Севилью. Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно. Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили», – рассказал Кержаков.