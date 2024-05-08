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    Кержаков рассказал, что делает в Севилье

    Российский тренер Александр Кержаков рассказал, что проходит стажировку в испанской «Севилье». 5 мая он был замечен на трибунах во время матча 34-го тура чемпионата Испании, в котором его бывшая команда принимала «Гранаду».

    «Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе.

    Посещение матчей с «Гранадой» и «Вильрреалом» – часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком еще со времен, когда играл в «Севилье». Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером.

    Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в «Севилье», есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с «Вильярреалом», то есть недельный микроцикл.

    Я с приятными впечатлениями приехал в Севилью. Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно. Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили», – рассказал Кержаков.

    • «Севилья» сыграет в гостях с «Вильярреалом» 11 мая.
    • Кержаков выступал за андалусийцев с 2007 по 2008 год.
    • Последним местом работы 41-летнего специалиста был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года.

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    Источник: ТАСС

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    08.05.2024 10:42
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