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    • «Динамо Мх» – «Химки»: прогноз на матч 24 тура российской Первой лиги, 8 мая

    «Динамо Мх» – «Химки»: прогноз на матч 24 тура российской Первой лиги, 8 мая

    В среду, 8 мая, «Динамо Мх» сыграет с подмосковными «Химками». Игра состоится в 24 туре Первой лиги и начнется в 19:30 по мск.

    «Динамо Мх»

    Махачкалинцы идут на втором месте с 55 очками. Команда выиграла 16 встреч, в семи играх сыграла вничью, столько же раз проиграла. «Динамо» имеет в своем активе 33 забитых гола и только 14 пропущенных мячей. Отставание от лидера составляет два балла. В предыдущем матче «Динамо Мх» обыграло «Волгарь» (3:0).

    «Химки»

    Команда Андрея Талалаева лидирует в турнирной таблице. Химчане выиграли 17 игр, в шести встречах сыграли вничью и потерпели семь поражений. Подмосковный клуб забил 50 голов и пропустил 35 мячей. «Химки» имеют в своем активе 57 очков. В предыдущем матче коллектив обыграл саратовский «Сокол» со счетом 5:4.

    Прогноз на матч «Динамо Мх» – «Химки»

    В трех последних очных встречах все три матча выиграли «Химки». В предстоящем поединке поставим на ТМ 2.5 за 1.58 и ОЗ нет за 1.78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.05.2024 09:40
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