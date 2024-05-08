В среду, 8 мая, «Динамо Мх» сыграет с подмосковными «Химками». Игра состоится в 24 туре Первой лиги и начнется в 19:30 по мск.

Махачкалинцы идут на втором месте с 55 очками. Команда выиграла 16 встреч, в семи играх сыграла вничью, столько же раз проиграла. «Динамо» имеет в своем активе 33 забитых гола и только 14 пропущенных мячей. Отставание от лидера составляет два балла. В предыдущем матче «Динамо Мх» обыграло «Волгарь» (3:0).

Команда Андрея Талалаева лидирует в турнирной таблице. Химчане выиграли 17 игр, в шести встречах сыграли вничью и потерпели семь поражений. Подмосковный клуб забил 50 голов и пропустил 35 мячей. «Химки» имеют в своем активе 57 очков. В предыдущем матче коллектив обыграл саратовский «Сокол» со счетом 5:4.

Прогноз на матч «Динамо Мх» – «Химки»

В трех последних очных встречах все три матча выиграли «Химки». В предстоящем поединке поставим на ТМ 2.5 за 1.58 и ОЗ нет за 1.78.