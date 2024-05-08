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    • «Алания» – «Родина»: прогноз на матч 24 тура российской Первой лиги, 8 мая

    «Алания» – «Родина»: прогноз на матч 24 тура российской Первой лиги, 8 мая

    В 24 туре российской Первой лиги «Алания» во Владикавказе примет московскую «Родину». Игра состоится в среду, 8 мая, начнется в 17:00 по мск.

    «Алания»

    Владикавказцы занимают шестое место в турнирной таблице. Команда выиграла 10 матчей, в 12 встречах сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Алания» забила 38 голов и пропустила 40 мячей. В активе коллектива 42 очка. В предыдущем матче владикавказцы сыграли вничью с ярославским «Шинником» – 1:1.

    «Родина»

    Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице. Команда выиграла 12 матчей, в 10 играх сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Родина» забила 45 голов и пропустила 27 мячей. В активе команды 46 очков. В предыдущем матче москвичи сыграли вничью с тульским «Арсеналом» – 1:1.

    Прогноз на матч «Алания» – «Родина»

    «Алания» выиграла две из трех последних очных игр. «Родина» взяла верх в одной встрече. В предстоящем матче возьмем двойной исход – победа «Родины» или ничья за 1.43, дополнительно поставим на ОЗ да за 1.63.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.05.2024 09:38
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