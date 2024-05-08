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    Opta вычислила шестой антирекорд «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ

    «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв дортмундской «Боруссии» в обоих матчах 1/2 финала.

    Число антирекордов парижан по итогам этого противостояния достигло шести.

    Три из них касались попаданий в каркас ворот, еще два – количества ударов без забитых мячей.

    Шестой связан с провальной статистикой выходов в финал ЛЧ.

    «ПСЖ» проиграл 6 из 7 полуфиналов ЛЧ, то есть 83 процента. Это худший показатель среди команд, сыгравших не менее пяти раз на этой стадии главного еврокубка.

    Единственная победа парижан датирована 2020-м годом. Тогда они прошли «РБ Лейпциг» (3:0), но полуфиналы проводились в один матч из-за пандемии коронавируса.

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    Источник: Opta

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    08.05.2024 01:02
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