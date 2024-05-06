В понедельник, 6 мая, в перенесенном матче 28-го тура Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Игра состоится в Джидде, начало – в 21:00 (мск).

«Аль-Ахли»

Команда Матиаса Яйссле набрала 55 очков и находится на 3-м месте в Премьер-лиге. «Аль-Ахли» добыл 16 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 58:31.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» набрал 83 очка и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Жоржи Жезуша добыли 27 побед и 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 89:18.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»

Победа в этом матче гарантирует «Аль-Хилялю» чемпионство. «Аль-Ахли» также нужны очки в борьбе за топ-3. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.50.