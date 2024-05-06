В понедельник, 6 мая, в перенесенном матче 28-го тура Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Игра состоится в Джидде, начало – в 21:00 (мск).
«Аль-Ахли»
Команда Матиаса Яйссле набрала 55 очков и находится на 3-м месте в Премьер-лиге. «Аль-Ахли» добыл 16 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 58:31.
«Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» набрал 83 очка и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Жоржи Жезуша добыли 27 побед и 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 89:18.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:
- 27.10.23 «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли» – 3:1;
- 18.03.22 «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли» – 4:2;
- 29.10.21 «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль» – 1:1;
- 19.05.21 «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли» – 5:1;
- 15.01.21 «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль» – 0:0.
Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»
Победа в этом матче гарантирует «Аль-Хилялю» чемпионство. «Аль-Ахли» также нужны очки в борьбе за топ-3. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.50.