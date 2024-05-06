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    • «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 28 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 6 мая

    «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 28 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 6 мая

    В понедельник, 6 мая, в перенесенном матче 28-го тура Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль». Игра состоится в Джидде, начало – в 21:00 (мск).

    «Аль-Ахли»

    Команда Матиаса Яйссле набрала 55 очков и находится на 3-м месте в Премьер-лиге. «Аль-Ахли» добыл 16 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 58:31.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» набрал 83 очка и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Жоржи Жезуша добыли 27 побед и 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 89:18.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

    • 27.10.23 «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли» – 3:1;
    • 18.03.22 «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли» – 4:2;
    • 29.10.21 «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль» – 1:1;
    • 19.05.21 «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли» – 5:1;
    • 15.01.21 «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль» – 0:0.

    Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»

    Победа в этом матче гарантирует «Аль-Хилялю» чемпионство. «Аль-Ахли» также нужны очки в борьбе за топ-3. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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