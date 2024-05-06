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    Илич прокомментировал ничью «Пари НН» со «Спартаком»

    Главный тренер «Пари НН» Саша Илич отреагировал на исход матча 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

    – Хотел бы поблагодарить моих игроков, они бились и заработали очень важное очко. «Спартак» – одна из лучших команд России, у красно-белых – качественные футболисты. Во втором тайме мы пробовали создавать моменты, но были подуставшими. Это нормально играть от обороны против такой сильной команды. Нам пришлось тяжело, но я очень ценю, что парни сражались и сыграли сегодня вничью.

    – Как сейчас оцените психологическое состояние команды?

    – Сложно было поменять игру. У нас было мало времени. До конца сезона осталось три матча. Когда у нас будет больше времени, мы сможем перейти на другое качество игры. Безусловно, команда должна оставаться в Премьер-лиге.

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    Источник: официальный сайт «Пари НН»

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