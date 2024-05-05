В воскресенье, 5 мая, в 34-м туре испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Гранада». Матч пройдет в Севилье, начало – в 22:00 (мск).
«Севилья»
Команда Кике Санчеса Флореса набрала 38 очков и занимает 13-е место. «Севилья» добыла 9 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей – 42:46.
«Гранада»
«Гранада» набрала 21 очко и находится на предпоследнем, 19-м, месте в таблице. Подопечные Александера Медины добыли 4 победы, 9 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений, разница мячей – 36:61.
Отставание от спасительного 17-го места составляет 10 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 19.12.23 «Гранада» – «Севилья» – 0:3;
- 08.04.22 «Севилья» – «Гранада» – 4:2;
- 03.10.21 «Гранада» – «Севилья» – 1:0;
- 25.04.21 «Севилья» – «Гранада» – 2:1;
- 17.10.20 «Гранада» – «Севилья» – 1:0.
Прогноз на матч «Севилья» – «Гранада»
«Севилья» может играть в свое удовольствие, «Гранаде» нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выживание в Примере. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.82.