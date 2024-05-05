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    «Севилья» – «Гранада»: прогноз на матч 34 тура Примеры, 5 мая

    В воскресенье, 5 мая, в 34-м туре испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Гранада». Матч пройдет в Севилье, начало – в 22:00 (мск).

    «Севилья»

    Команда Кике Санчеса Флореса набрала 38 очков и занимает 13-е место. «Севилья» добыла 9 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей – 42:46.

    «Гранада»

    «Гранада» набрала 21 очко и находится на предпоследнем, 19-м, месте в таблице. Подопечные Александера Медины добыли 4 победы, 9 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений, разница мячей – 36:61.

    Отставание от спасительного 17-го места составляет 10 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 19.12.23 «Гранада» – «Севилья» – 0:3;
    • 08.04.22 «Севилья» – «Гранада» – 4:2;
    • 03.10.21 «Гранада» – «Севилья» – 1:0;
    • 25.04.21 «Севилья» – «Гранада» – 2:1;
    • 17.10.20 «Гранада» – «Севилья» – 1:0.

    Прогноз на матч «Севилья» – «Гранада»

    «Севилья» может играть в свое удовольствие, «Гранаде» нужна только победа, чтобы сохранить шансы на выживание в Примере. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.82.

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    Источник: «Бомбардир»

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