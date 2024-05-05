В воскресенье, 5 мая, в 34-м туре испанской Примеры сыграют «Сельта» и «Вильярреал». Матч пройдет в Виго, начало – в 17:15 (мск).
«Сельта»
Команда Клаудио Хиральдеса набрала 31 очко и находится на 17-м месте в Примере. «Сельта» добыла 7 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений, разница мячей 37:50.
Отрыв от зоны вылета составляет 5 очков плюс игра в запасе.
«Вильярреал»
«Вильярреал» набрал 45 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Марселино добыли 12 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 54:55.
Отставание команды от еврокубкового 7-го места – 4 очка.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 20.12.23 «Вильярреал» – «Сельта» – 3:2;
- 30.04.23 «Вильярреал» – «Сельта» – 3:1;
- 13.01.23 «Сельта» – «Вильярреал» – 1:1;
- 12.03.22 «Вильярреал» – «Сельта» – 1:0;
- 20.11.21 «Сельта» – «Вильярреал» – 1:1.
Прогноз на матч «Сельта» – «Вильярреал»
Обеим командам нужны очки, поэтому игра будет равной и упорной. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.55.