В воскресенье, 5 мая, в 34-м туре испанской Примеры сыграют «Сельта» и «Вильярреал». Матч пройдет в Виго, начало – в 17:15 (мск).

«Сельта»

Команда Клаудио Хиральдеса набрала 31 очко и находится на 17-м месте в Примере. «Сельта» добыла 7 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений, разница мячей 37:50.

Отрыв от зоны вылета составляет 5 очков плюс игра в запасе.

«Вильярреал»

«Вильярреал» набрал 45 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Марселино добыли 12 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 54:55.

Отставание команды от еврокубкового 7-го места – 4 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Сельта» – «Вильярреал»

Обеим командам нужны очки, поэтому игра будет равной и упорной. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.55.