В воскресенье, 5 мая, в 34-м туре испанской Примеры сыграют «Осасуна» и «Бетис». Игра состоится в Памплоне, начало – в 15:00 (мск).

«Осасуна»

Команда Ягоба Аррасате находится на 11-м месте в Примере, набрав 39 очков. «Осасуна» добыла 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений, разница мячей 37:49.

Отрыв команды от зоны вылета составляет 13 очков – можно уверенно доигрывать сезон.

«Бетис»

«Бетис» набрал 49 очков и располагается на 7-м месте. Подопечные Мануэля Пеллегрини добыли 12 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 41:39.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

29.10.23 «Бетис» – «Осасуна» – 2:1;

22.04.23 «Осасуна» – «Бетис» – 3:2;

26.08.22 «Бетис» – «Осасуна» – 1:0;

03.04.22 «Бетис» – «Осасуна» – 4:1;

23.09.21 «Осасуна» – «Бетис» – 1:3.

Прогноз на матч «Осасуна» – «Бетис»

«Бетис» борется за место в еврокубках, а «Осасуна» уже решила все свои задачи. Мотивация гостей окажет решающее влияние на результат, прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.70.