В воскресенье, 5 мая, в 27-м туре УПЛ встречаются «Динамо» Киев и «Колос». Игра состоится в Киеве, начало – в 15:30 (мск).

«Динамо» Киев

Команда Александра Шовковского занимает 2-е место в УПЛ, набрав 60 очков. «Динамо» добыло 19 побед, 3 раза сыграло вничью и потерпело 4 поражения, разница мячей 62:25.

Отставание от 1-го места составляет 4 очка/

«Колос»

«Колос» набрал 29 очков и находится на 9-м месте в таблице. Подопечные Александра Поздеева добыли 6 побед,11 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 18:19.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

28.10.23 «Колос» – «Динамо» К – 1:1;

24.05.23 «Колос» – «Динамо» К – 0:3;

13.11.22 «Динамо» К – «Колос» – 0:0;

28.08.21 «Динамо» К – «Колос» – 7:0;

09.05.21 «Колос» – «Динамо» К – 0:3.

Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Колос»

«Динамо» набрало хороший ход и продолжает борьбу за «золото». У «Колоса» нет особой мотивации и ресурсов противостоять гранду. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.00.