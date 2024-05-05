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    «Динамо» Киев – «Колос»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 5 мая

    В воскресенье, 5 мая, в 27-м туре УПЛ встречаются «Динамо» Киев и «Колос». Игра состоится в Киеве, начало – в 15:30 (мск).

    «Динамо» Киев

    Команда Александра Шовковского занимает 2-е место в УПЛ, набрав 60 очков. «Динамо» добыло 19 побед, 3 раза сыграло вничью и потерпело 4 поражения, разница мячей 62:25.

    Отставание от 1-го места составляет 4 очка/

    «Колос»

    «Колос» набрал 29 очков и находится на 9-м месте в таблице. Подопечные Александра Поздеева добыли 6 побед,11 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 18:19.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

    • 28.10.23 «Колос» – «Динамо» К – 1:1;
    • 24.05.23 «Колос» – «Динамо» К – 0:3;
    • 13.11.22 «Динамо» К – «Колос» – 0:0;
    • 28.08.21 «Динамо» К – «Колос» – 7:0;
    • 09.05.21 «Колос» – «Динамо» К – 0:3.

    Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Колос»

    «Динамо» набрало хороший ход и продолжает борьбу за «золото». У «Колоса» нет особой мотивации и ресурсов противостоять гранду. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 2.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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