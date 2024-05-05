В воскресенье, 5 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Верона» и «Фиорентина». Матч пройдет в Вероне, начало – в 16:00 (мск).

«Верона»

Команда Марко Барони набрала 31 очко и располагается на 15-м месте в Серии А. «Верона» добыла 7 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений, разница мячей 31:45.

Отрыв от зоны вылета – 2 очка.

«Фиорентина»

«Фиорентина» набрала 50 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Винченцо Итальяно добыли 14 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 50:37.

Отставание от зоны еврокубков – 5 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Верона» – «Фиорентина»

«Фиорентина» едет в Верону после битвы с «Брюгге» в Лиге конференций. Хозяева не будут раскрываться перед опасным противником. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.73.