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    • «Верона» – «Фиорентина»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 5 мая

    «Верона» – «Фиорентина»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 5 мая

    В воскресенье, 5 мая, в 35-м туре итальянской Серии А сыграют «Верона» и «Фиорентина». Матч пройдет в Вероне, начало – в 16:00 (мск).

    «Верона»

    Команда Марко Барони набрала 31 очко и располагается на 15-м месте в Серии А. «Верона» добыла 7 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений, разница мячей 31:45.

    Отрыв от зоны вылета – 2 очка.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» набрала 50 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Винченцо Итальяно добыли 14 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 50:37.

    Отставание от зоны еврокубков – 5 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 17.12.23 «Фиорентина» – «Верона» – 1:0;
    • 27.02.23 «Верона» – «Фиорентина» – 0:3;
    • 18.09.22 «Фиорентина» – «Верона» – 2:0;
    • 06.03.22 «Фиорентина» – «Верона» – 1:1;
    • 22.12.21 «Верона» – «Фиорентина» – 1:1.

    Прогноз на матч «Верона» – «Фиорентина»

    «Фиорентина» едет в Верону после битвы с «Брюгге» в Лиге конференций. Хозяева не будут раскрываться перед опасным противником. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.73.

    Источник: «Бомбардир»

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