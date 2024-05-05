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    • «Тюмень» – «Акрон»: прогноз на матч 31 тура российская Первая лига, 5 мая

    «Тюмень» – «Акрон»: прогноз на матч 31 тура российская Первая лига, 5 мая

    В 31 туре Первой лиги «Тюмень» сыграет с «Акроном». Поединок состоится в воскресенье, 5 мая, начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Тюмень»

    Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имеет в своем активе 42 очка. Коллектив выиграл 11 матчей, по девять раз сыграл вничью и потерпел поражение. «Тюмень» забила 32 гола и пропустила 29 мячей. В предыдущей встрече команда сыграла вничью с «Родиной» (1:1).

    «Акрон»

    Команда занимает третье место в турнирной таблице. Тольяттинцы выиграли 14 матчей, в восьми поединках сыграли вничью и потерпели семь поражений. «Акрон» забил 41 гол и пропустил 22 мяча. В активе команды 50 очков. В предыдущем матче коллектив уступил «КАМАЗу» (0:1).

    Прогноз на матч «Тюмень» – «Акрон»

    «Акрон» выиграл две из трех последних очных встреч, еще в одном поединке выиграла «Тюмень». В предстоящей встрече поставим на победу «Акрона» – 2.13.

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    Источник: «Бомбардир»

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