В воскресенье, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком». Поединок состоится в 27 туре российской Премьер-лиги и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Пари НН»

Нижегородцы идут на 12 месте в турнирной таблице. Команда выиграла восемь матчей, в четырех поединках сыграла вничью и проиграла 14 встреч. «Пари НН» забил 25 голов и пропустил 38 мячей. Команда имеет в активе 28 очков.

В предыдущем матче нижегородцы уступили «Ахмату» (1:5).

«Спартак»

Москвичи идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда выиграла 12 матчей, в шести встречах сыграла вничью и проиграла в восьми играх. «Спартак» забил 37 голов и пропустил 31 мяч. Команда набрала 42 очка.

В предстоящем матче «Спартак» обыграл московское «Динамо» – 2:0.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак»

«Спартак» выиграл в трех последних очных встречах команд. В предстоящем матче «Спартак» наверняка выиграет эту встречу. Поставим на победу гостей (2.14).