В воскресенье, 5 мая, «Динамо» на своем поле сыграет с «Сочи». Игра состоится в 27 туре РПЛ и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Динамо»

Подопенчые Марцела Лички идут на третьем месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 47 очков. Коллектив на три балла отстает от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Команда выиграла 13 матчей, в восьми встречах сыграла вничью и потерпела пять поражений. Футболисты «Динамо» забили 43 гола и пропустил 33 мяча.

В предыдущем матче команда уступила «Спартаку» со счетом 0:2.

«Сочи»

Южане занимают последнее, 16 место в турнирной таблице, имеют в своем активе 20 очков. Команда выиграла только четыре матча, в восьми играх сыграла вничью и потерпела 14 поражений. «Сочи» забил 26 голов и пропустил 40 мячей.

В предыдущем матче команда сыграла вничью с воронежским «Факелом» (0:0).

Прогноз на матч «Динамо» – «Сочи»

В трех последних очных встречах дважды выигрывали футболисты «Сочи», еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке поставим на москвичей. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.77).