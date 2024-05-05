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    • «Динамо» – «Сочи»: прогноз на матч 27 тура российская Премьер-лига, 5 мая

    «Динамо» – «Сочи»: прогноз на матч 27 тура российская Премьер-лига, 5 мая

    В воскресенье, 5 мая, «Динамо» на своем поле сыграет с «Сочи». Игра состоится в 27 туре РПЛ и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Динамо»

    Подопенчые Марцела Лички идут на третьем месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 47 очков. Коллектив на три балла отстает от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Команда выиграла 13 матчей, в восьми встречах сыграла вничью и потерпела пять поражений. Футболисты «Динамо» забили 43 гола и пропустил 33 мяча.

    В предыдущем матче команда уступила «Спартаку» со счетом 0:2.

    «Сочи»

    Южане занимают последнее, 16 место в турнирной таблице, имеют в своем активе 20 очков. Команда выиграла только четыре матча, в восьми играх сыграла вничью и потерпела 14 поражений. «Сочи» забил 26 голов и пропустил 40 мячей.

    В предыдущем матче команда сыграла вничью с воронежским «Факелом» (0:0).

    Прогноз на матч «Динамо» – «Сочи»

    В трех последних очных встречах дважды выигрывали футболисты «Сочи», еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке поставим на москвичей. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.77).

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    Источник: «Бомбардир»

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    alex1951
    1714893910
    Я бы не стал обольщаться. Раненый зверь - он кусачий,противный и мерзкий.... Без ОМОНА не обойтись))))))....
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