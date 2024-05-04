АПЛ. Покер Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмптоном» (5:1)

«Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ победил дома «Вулверхэмптон». Покер оформил форвард Эрлинг Холанд.

«Сити» на очко отстает от первого места, но у команды по сравнению с «Арсеналом» матч в запасе.

Англия. АПЛ. 36-й тур

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 12 (с пенальти); 2:0 – Холанд, 35; 3:0 – Холанд, 45+3 (с пенальти); 3:1 – Хванг, 53; 4:1 – Холанд, 54; 5:1 – Альварес, 85.

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