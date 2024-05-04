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    • АПЛ. Покер Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмптоном» (5:1)

    АПЛ. Покер Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Вулверхэмптоном» (5:1)

    «Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ победил дома «Вулверхэмптон». Покер оформил форвард Эрлинг Холанд.

    «Сити» на очко отстает от первого места, но у команды по сравнению с «Арсеналом» матч в запасе.

    Англия. АПЛ. 36-й тур

    Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 12 (с пенальти); 2:0 – Холанд, 35; 3:0 – Холанд, 45+3 (с пенальти); 3:1 – Хванг, 53; 4:1 – Холанд, 54; 5:1 – Альварес, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.05.2024 21:40
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