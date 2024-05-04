«Оренбург» собрался выкупить чилийского форварда

«Оренбург» планирует выкупить права на нападающего Хорди Томпсона, выступающего за клуб на правах аренды из «Коло-Коло». Это произойдет в случае, если команда сохранит место в РПЛ.
«В клубе довольны адаптацией футболиста и готовы активировать опцию выкупа. Сам футболист также заинтересован в продолжении карьеры в России», – сказал источник «Евро-Футбол.Ру».
- 19-летний Томпсон, пришедший в «Оренбург» зимой, провел 10 матчей и забил 2 гола.
- «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с 26 очками после 26 матчей.