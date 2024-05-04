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    • «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»: прогноз на матч 32 тура саудовская Премьер-лига, 4 мая

    «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»: прогноз на матч 32 тура саудовская Премьер-лига, 4 мая

    В субботу, 4 мая, в 21:00 по мск «Аль-Наср» и «Аль-Вахда» сыграют друг с другом в матче 30 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

    «Аль-Наср»

    Команда занимает второе место в турнирной таблице, имеет в своем активе 71 очко. Коллектив выиграл 23 матча, в двух встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. «Аль-Наср» забил 84 мяча и пропустил 35 голов. В предыдущем матче команда обыграла «Аль-Халидж» – 3:1.

    «Аль-Вахда»

    Команда занимает 12 место в турнирной таблице. «Аль-Вахда» выиграла девять матчей, в пяти встречах сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Коллектив забил 41 гол и пропустил 49 мячей. В активе команды 32 очка. В предыдущем матче команда проиграла «Аль-Хазму» – 0:2.

    Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»

    «Аль-Наср» одержал две победы в трех последних очных встречах, еще в одмно матче выиграла «Аль-Вахда». В предстоящем поединке поставим на хозяев поля – 1.23.

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    Источник: «Бомбардир»

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