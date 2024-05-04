В 34 туре испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» дома сыграет с «Лас-Пальмасом». Игра состоится в субботу, 4 мая, начнется в 15:00 по мск.

Сан-себастьянцы идут на шестом месте с 51 баллом. Команда выиграла 13 матчей, в 12 встречах сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Реал Сосьедад» забил 46 голов и пропустил 35 мячей. В предыдущем матче команда со счетом 0:1 уступила мадридскому «Реалу».

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» не выигрывает уже в шести играх кряду – в предыдущем матче команда уступила «Жироне» со счетом 0:2. «Лас-Пальмас» занимает 14 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 37 очков. Коллектив выиграл 10 матчей, в 7 играх сыграл вничью и потерпел 16 поражений. Команда забила 30 голов и пропустила 41 мяч.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»

В двух их трех последних очных встреч была зафиксирована ничья. Еще в одном матче победил «Реал Сосьедад». В предстоящей встрече поставим на победу сан-себатьянцев – 1.40.