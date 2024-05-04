В субботу, 4 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Бернли» и «Ньюкасл». Матч пройдет в Бернли, начало – в 17:00 (мск).
«Бернли»
Команда Венсана Компани набрала 24 очка и занимает предпоследнее, 19-е, место в АПЛ. «Бернли» добыл 5 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение, разница мячей 38:70.
Отставание команды от безопасного 17-го места составляет 2 очка.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» набрал 53 очка и располагается на 7-м месте в таблице. Подопечные Эдди Хау добыли 16 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 74:55.
Команда отстает от еврокубкового места на 1 очко.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 30.09.23 «Ньюкасл» – «Бернли» – 2:0;
- 22.05.22 «Бернли» – «Ньюкасл» – 1:2;
- 04.12.21 «Ньюкасл» – «Бернли» – 1:0;
- 11.04.21 «Бернли» – «Ньюкасл» – 1:2;
- 03.10.20 «Ньюкасл» – «Бернли» – 3:1.
Прогноз на матч «Бернли» – «Ньюкасл»
«Ньюкасл» продолжает борьбу за еврокубки, а «Бернли» в последних 8 матчах проиграл только 1 раз. Очки нужны обеим командам, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.47.