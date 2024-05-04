В субботу, 4 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Бернли» и «Ньюкасл». Матч пройдет в Бернли, начало – в 17:00 (мск).

«Бернли»

Команда Венсана Компани набрала 24 очка и занимает предпоследнее, 19-е, место в АПЛ. «Бернли» добыл 5 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение, разница мячей 38:70.

Отставание команды от безопасного 17-го места составляет 2 очка.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» набрал 53 очка и располагается на 7-м месте в таблице. Подопечные Эдди Хау добыли 16 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 74:55.

Команда отстает от еврокубкового места на 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Бернли» – «Ньюкасл»

«Ньюкасл» продолжает борьбу за еврокубки, а «Бернли» в последних 8 матчах проиграл только 1 раз. Очки нужны обеим командам, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.47.