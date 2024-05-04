Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Бернли» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 36 тура АПЛ, 4 мая

    В субботу, 4 мая, в 36-м туре АПЛ сыграют «Бернли» и «Ньюкасл». Матч пройдет в Бернли, начало – в 17:00 (мск).

    «Бернли»

    Команда Венсана Компани набрала 24 очка и занимает предпоследнее, 19-е, место в АПЛ. «Бернли» добыл 5 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 21 поражение, разница мячей 38:70.

    Отставание команды от безопасного 17-го места составляет 2 очка.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» набрал 53 очка и располагается на 7-м месте в таблице. Подопечные Эдди Хау добыли 16 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 74:55.

    Команда отстает от еврокубкового места на 1 очко.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 30.09.23 «Ньюкасл» – «Бернли» – 2:0;
    • 22.05.22 «Бернли» – «Ньюкасл» – 1:2;
    • 04.12.21 «Ньюкасл» – «Бернли» – 1:0;
    • 11.04.21 «Бернли» – «Ньюкасл» – 1:2;
    • 03.10.20 «Ньюкасл»«Бернли» – 3:1.

    Прогноз на матч «Бернли» – «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» продолжает борьбу за еврокубки, а «Бернли» в последних 8 матчах проиграл только 1 раз. Очки нужны обеим командам, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.47.

    Новости по теме
    «Бернли» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+