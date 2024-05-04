В матче 31 тура Первой лиги новороссийский «Черноморец» дома сыграет с московским «Торпедо». Игра пройдет в субботу, 4 мая, и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Черноморец»

Команда занимает 14 место в турнирной таблице. Коллектив выиграл семь матчей, в 12 поединках сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Команда забила 27 голов и пропустила 31 мяч. В активе «Черноморца» 33 очка. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Динамо» из Махачкалы (0:0).

«Торпедо»

Москвичи идут ан 13 месте в турнирной таблице. Команда выиграла девять матчей, аналогичное число раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. «Торпедо» забило 26 голов и пропустило 29 мячей. В активе команды 36 баллов. В предыдущем матче «Торпедо» уступило «Химкам» (1:2).

Прогноз на матч «Черноморец» – «Торпедо»

В двух из трех последних очных встреч команды сыграли вничью, еще в одной игре победил «Черноморец». В предстоящем поединке поставим на ТМ 2.5 за 1.62.