В 31 туре Первой лиги «Нефтехимик» дома сыграет с «Енисеем» Игра состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда выиграла 11 встреч, в восьми матчах сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Нефтехимик» забил 30 голов и пропустил 28 мячей. Коллектив имеет в своем активе 41 балл. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Кубанью» – 1:1.

«Енисей»

Красноярцы занимают девятое место, имеют в своем активе 40 очков. Команда выиграла 12 матчей, в четырех встречах сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Енисей» забил 48 голов и пропустил 39 мячей. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Волгарем» со счетом 1:1.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Енисей»

В двух из трех последних очных встреч команд была зафиксирована ничья, еще в одном поединке победил «Енисей». В предстоящем матче поставим на победу хозяев поля или ничью Берем двойной шанс x1 или ничья за 1.45.