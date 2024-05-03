В пятницу, 3 мая, «Хетафе» дома сыграет с «Атлетиком». Игра состоится в 34 туре испанской Ла Лиги и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Хетафе»

Команда занимает 10 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 43 очка. «Хетафе» выиграл 10 матчей, в 13 играх сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Команда забила 41 гол и пропустила 45 мячей. В предыдущем матче «Хетафе» выиграл «Алмерию» со счетом 3:1.

Команда занимает пятое место, имеет в своем активе 58 очков. «Атлетик» выиграл 16 встреч, в 10 матчах сыграл вничью и потерпел семь поражений. Команда забила 53 гола и пропустила 33 мяча. В предыдущем матче баски уступили мадридскому «Атлтетико» со счетом 3:1.

Прогноз на матч «Хетафе» – «Атлетик»

В трех последних матчах команды сыграли вничью В предстоящем матче поставим на гостей – наверняка баски обыграют середняка Ла Лиги. Наш прогноз – победа «Атлетико» Бильбао (2.05).