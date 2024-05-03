Агент Головина ответил на вопрос об участии травмированного полузащитника «Монако» в июньском матче сборной России

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, прокомментировал состояние здоровья игрока.

18 апреля сообщалось, что Головин выбыл до конца сезона.

У него было диагностировано растяжение связок голеностопа.

В этом сезоне полузащитник забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

«Саша чувствует себя хорошо. Всe проходит достаточно хорошо в медицинском штабе «Монако». Конечно, восстанавливается он при клубе.

Что касается вопроса возможного участия в матче за сборную в июне, надо будет смотреть, как Саша будет себя чувствовать, и надо будет связываться с докторами «Монако» и сборной России», – сказал агент.