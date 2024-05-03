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    • Роналду в «Ювентусе» сравнили с глазурью, которой не хватало большого торта

    Роналду в «Ювентусе» сравнили с глазурью, которой не хватало большого торта

    Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с Криштиану Роналду за туринский клуб. Он объяснил, почему итальянская команда вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 от «Аякса».

    «Нам не повезло с травмами [Хедиры, Манджукича, Дибалы, Дугласа Косты], и мы проиграли «Аяксу», иначе, я уверен, мы бы дошли до конца, и он привел бы нас к победе.

    Потом уровень команды немного упал, и он не мог решать все в одиночку. Он [Роналду] был глазурью, и ему нужен был торт чуть побольше», – сказал Кьеллини.

    • Роналду выступал в «Ювентусе» в 2018–2021 годах.
    • Сейчас 39-летний португалец играет за саудовский «Аль-Наср».

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    Источник: Football Italia

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    03.05.2024 13:09
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