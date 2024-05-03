Роналду в «Ювентусе» сравнили с глазурью, которой не хватало большого торта

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с Криштиану Роналду за туринский клуб. Он объяснил, почему итальянская команда вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 от «Аякса».

«Нам не повезло с травмами [Хедиры, Манджукича, Дибалы, Дугласа Косты], и мы проиграли «Аяксу», иначе, я уверен, мы бы дошли до конца, и он привел бы нас к победе.

Потом уровень команды немного упал, и он не мог решать все в одиночку. Он [Роналду] был глазурью, и ему нужен был торт чуть побольше», – сказал Кьеллини.