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    Хаби Алонсо оценил победу «Байера» над «Ромой»

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо после первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» (2:0) выразил удовлетворение игрой команды.

    «Это был серьезный и осторожный матч, мы играли умно и зрело. У них были моменты, преимущество придало нам больше уверенности в том, что мы будем играть как владея мячом, так и без него. Впереди у нас были быстрые игроки.

    Во втором тайме мы не пропустили – знали, что если будем действовать осторожно и уверенно, то у нас будут шансы. Команда нашла правильный компромисс.

    Мы стали хорошо перемещаться, когда они открылись. У нас было достаточно свободного пространства, а самоотдача и дисциплина игроков были фантастическими. Но впереди еще игра.

    Мы использовали эту систему раньше, особенно потому, что у нас есть игроки, которые могут играть в разных амплуа. То, чего мы хотим, зависит от игры и подбора команды – план на игру был совершенно ясен: мы действительно выступили на очень высоком уровне.

    Возможно, мы могли забить больше, но, честно говоря, они тоже могли забить. Результат мог быть немного другим, но он вполне справедлив. Мотивировать игроков было несложно», – сказал Алонсо.

    • Ответный матч пройдет в Леверкузене 9 мая.
    • Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах достигла 47 матчей.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    03.05.2024 11:10
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