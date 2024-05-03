В пятницу, 3 мая, «Аль-Таавон» дома сыграет с «Аль-Хилялем». Игра состоится в рамках 30 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу и начнется в 18:00 по мск.

«Аль-Таавон»

Команда занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 51 балл. Коллектив провел 29 матчей, в которых выиграл 14 встреч, девять раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. «Аль-Таавон» забил 48 голов и пропустил 31 мяч. В предыдущем матче команда на выезде со счетом 1:0 обыграла «Дамак».

«Аль-Хиляль»

Команда лидирует в чемпионате Саудовской Аравии и имеет в своем активе 80 очков. «Аль-Хиляль» провел 28 матчей, в которых выиграл 26 встреч, в двух поединках сыграл вничью Команда наколотила 86 голов и пропустила только 18 мячей. В предыдущем матче коллектив обыграл «Аль-Иттихад» со счетом 2:1.

Прогноз на матч «Аль-Таавон» – «Аль-Хиляль»

В трех последних очных встречах побеждал «Аль-Хиляль». В предстоящем поединке следует ожидать аналогичного исхода. Наш прогноз – победа «Аль-Хиляля» (1.51).