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    • Семак прокомментировал договоренность с «Зенитом» о продлении контракта до 2030 года

    Семак прокомментировал договоренность с «Зенитом» о продлении контракта до 2030 года

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о продлении контракта до 2030 года. О такой договоренности на днях сообщила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

    «Естественно, продление контракта – доверие клуба тренерскому штабу, той дороге, которую мы выбрали. Значит, все понимают сложность нашего пути и проблем, которые возникают. Работа устраивает клуб, и это приятно.

    Шесть лет возникают какие‑то разговоры, в любой сильной команде такое бывает. Два‑три матча что‑то происходит и начинается. Уважение клуба приятно. Мы все понимаем, что есть цели и задачи, в зависимости от них выстраивается работа», – сказал Семак.

    • Действующее соглашение Семака с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.
    • 48-летний специалист возглавил «Зенит» летом 2018 года и добыл 5 подряд чемпионских титулов.
    • В нынешнем сезоне «Зенит» с 50 очками лидирует в РПЛ за 4 тура до финиша. На 2-м месте находится «Краснодар» (50), а на 3-м – «Динамо» (47).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2024 22:28
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