Семак прокомментировал договоренность с «Зенитом» о продлении контракта до 2030 года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о продлении контракта до 2030 года. О такой договоренности на днях сообщила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.
«Естественно, продление контракта – доверие клуба тренерскому штабу, той дороге, которую мы выбрали. Значит, все понимают сложность нашего пути и проблем, которые возникают. Работа устраивает клуб, и это приятно.
Шесть лет возникают какие‑то разговоры, в любой сильной команде такое бывает. Два‑три матча что‑то происходит и начинается. Уважение клуба приятно. Мы все понимаем, что есть цели и задачи, в зависимости от них выстраивается работа», – сказал Семак.
- Действующее соглашение Семака с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года.
- 48-летний специалист возглавил «Зенит» летом 2018 года и добыл 5 подряд чемпионских титулов.
- В нынешнем сезоне «Зенит» с 50 очками лидирует в РПЛ за 4 тура до финиша. На 2-м месте находится «Краснодар» (50), а на 3-м – «Динамо» (47).