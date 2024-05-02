Семак прокомментировал договоренность с «Зенитом» о продлении контракта до 2030 года

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о продлении контракта до 2030 года. О такой договоренности на днях сообщила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

«Естественно, продление контракта – доверие клуба тренерскому штабу, той дороге, которую мы выбрали. Значит, все понимают сложность нашего пути и проблем, которые возникают. Работа устраивает клуб, и это приятно.

Шесть лет возникают какие‑то разговоры, в любой сильной команде такое бывает. Два‑три матча что‑то происходит и начинается. Уважение клуба приятно. Мы все понимаем, что есть цели и задачи, в зависимости от них выстраивается работа», – сказал Семак.