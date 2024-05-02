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    «Челси» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 26 тура АПЛ, 2 мая

    В четверг, 2 мая, «Челси» дома сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится в 26 туре английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

    «Челси»

    Подопечные Маурисио Почеттино занимают девятое место в турнирной таблице. Команда набрала 48 очков, выиграла 13 матчей. Лондонцы в девяти встречах сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Команда забила 63 гола и пропустила 59 мячей.

    «Тоттенхэм»

    Команда идет на пятом месте с 60 очками. «Тоттенхэм» выиграл 18 матчей, в шести играх сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда наколотила 67 голов и пропустила 52 мяча.

    Прогноз на матч «Челси» – «Тоттенхэм»

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече фаворит дерби – «Челси», впрочем, гораздо надежнее поставить не на исход, а на дополнительные маркеты. Возьмем ТБ 2.5 за 1.28, а также ОЗ да за 1.31.

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    Источник: «Бомбардир»

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